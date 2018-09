Învinse de campioana Serbiei Elevele pregatite de Miljan Medved au trebuit sa se recunoasca invinse in fata campioanei tarii vecine, Steaua Rosie Belgrad, la capatul unui meci echilibrat, diferenta facandu-se in primul sfert. A fost Steaua Roșie Belgrad – FCC ICIM Arad 83-69, pe sferturi: 29-18, 20-18, 16-19, 18-14. Pentru aradence au punctat: Brankica Hazdovic 20, Marta Fodor 16, Miljana Dzombeta 10, A’Lexus Harrison 8, Leeza Burdgess 7, Anamaria Ciotir 4, Dora Ardelean 2 și Teodora Neagu 2. Acuzand probleme de ordin medical, Adela Mercea nu a evoluat nici un minut. Pentru aradence urmeaza o noua verificare… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, o femeie și un copil au murit intr-un accident produs in localitatea Cegled. Potrivit cotidianului maghiar Blikk, s-au inregistrat victime in mai multe mașini. A murit un șofer maghiar, iar femeia și copilul care și-au pierdut viața se aflau in una din mașinile romanești. Alți trei…

- Sambata, 8 septembrie, de la ora 20:30, baieții de la MIST vor urca pe scena de la Capcana pentru o seara de concert rock! Trupa s-a format in 2014, la inițiativa lui Cristian Vetan, Denis Avram și Cristi Rachitan, iar la sfarșitul anului 2015, in formație apare Nelu Todor la clape, cel care…

- Stagiul de incarcare fizica se va desfașura pe plan local, pe parcursul urmatoarelor zece zile. Programul de pregatire se va desfașura la sala de forța a Arenei „Antonio Alexe”, pe pista din complexul sportiv al arenei și la Stadionul „Iuliu Bodola”. Vor exista, de asemenea și ședințe de recuperare,…

- Clubul aradean le multumeste, prin intermediul unui comunicat postat pe site-ul oficial, pentru toata perioada petrecuta la Arad si le ureaza bafta in urmatoarele etape ale carierelor, atat jucatoarelor cat si antrenorului Bogdan Bulj. Astfel, doar trei jucatoare din lotul vechi au fost confirmate…

- „Vreau sa le mulțumesc organizatorilor, in mod special, dar și celorlalte echipe ce s-au prezentat la acest turneu pentru mine. A fost o surpriza atunci cand m-au sunat organizatorii și m-au intrebat daca pot sa fiu prezent la acest turneu. M-am bucurat nespus sa-i vad pe toți jucatorii acolo,…

- Fata de sezonul trecut, gruparea din Chisineu Cris a renuntat la serviciile jucatorilor Fl. Lazar, Morariu, Dragan, Covaci si Tomut. La capitolul noutati, o singura certitudine, deocamdata, portarul Dalin Munteanu. Cu UTA se poarta discutii pentru juniorii Lezeu si D. Lazar, dar „in carti”…

- Totul urmare a evolutiilor foarte bune din ultima perioada: doua finale europene, contand pentru calificarile olimpice la tineret – un loc 8 in iarna, la Gyor (Ungaria) si un loc 7 in vara anului trecut, la Baku (Azerbaidjan) – plus un loc 15 din 101 participante, in cadrul Cupei Mondiale…

- In program, organizatorii au inclus, pe langa discursutile autoritaților, și prezentari tematice. Acestea au fost facute de specialiști din Ungaria. De asemenea, fermierii și agricultorii au putut afla noutațile legislative de la reprezentanții Direcției Agricole, AFIR și APIA Bihor și totodata,…