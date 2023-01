Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Companiei Nationale de Cai Ferate “CFR” SA, in sedinta de Guvern din 28 decembrie au fost aprobati indicatorii tehnico-economici pentru urmatoarele obiective de investitii: – Modernizarea/reabilitarea a 47 de statii de cale ferata din Romania – SRCF Constanta, 4 statii: Neptun hc, Costinesti…

- Traficul este blocat marți pe DN 22, in județul Constanța, unde a avut loc un accident in care au fost implicate trei mașini. Trei persoane au fost ranite, iar una va fi preluata cu elicopterul SMURD și dusa la spital. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, accidentul…

- Satele in care cautam Sarbatorile de iarna. Libertatea lanseaza, azi, o serie speciala de Sarbatori. Mai mulți reporteri ai ziarului au fost in localitațile depopulate ale Romaniei pentru a adresa o intrebare simpla: cum mai sarbatoresc locuitorii lor nașterea Domnului? Aici, unde și mașina de paine…

- Comuna Crișan din județul Tulcea a lansat, luni, un anunț de participare privind reabilitarea și modernizarea iluminatul public, conform platformei naționale de achiziții publice. Principalele activitați care se vor desfașura pentru implementarea proiectului sunt: Durata contractului este de maxim 12…

- Polițiștii din Maramureș instrumenteaza zeci de dosare penale dupa ce mai mulți romani au decontat sume mari de bani pe seama refugiaților. Aceștia au declarat la primarii ca au gazduit oameni care fug din calea razboiului, fara sa fi facut asta. Ei ar fi profitat de o lacuna a legii care nu cere acte…

- Multinaționalele care fac afaceri in Romania in domeniul comerțului cu amanuntul se afla pe primul loc in clasamentul cifrei de afaceri, care, anul trecut, a ajuns cat jumatate din bugetul Romaniei. Pe de alta parte, tot anul trecut, 30% din intreprinderile din țara noastra au inregistrat pierderi,…

- In perioada 1980-2021 au fost inregistrate 39 de dezastre naturale in Romania iar pierderile economice provocate de acestea au fost in cuantum de aproximativ 14 miliarde euro. Dezastrele climatice au cauzat daune economice in valoare de 487 miliarde euro in randul statelor membre ale Uniunii Europene,…

- ”La inceputul lunii noiembrie, la nivel national, sunt in derulare proiecte imobiliare de anvergura incepute in prima parte sau la jumatatea anului, care valoreaza in total peste 4 miliarde euro”, potrivit datelor publice analizate de specialistii ONV LAW, care arata ca acestea se afla in diverse stadii,…