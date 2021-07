Inundațiile au făcut ravagii în Alba: Peste 200 de persoane, printre care peste 70 de copii, au fost evacuate Peste 200 de persoane, printre care peste 70 de copii, au fost evacuate si cazate temporar in caminul cultural din Rosia Montana, dupa ce zeci de case din satul Daroaia, judetul Alba au fost inundate vineri seara. Multe case au fost avariate si de o alunecare de teren, informeaza ISU Alba. „Un numar de 208 persoane (135 adulti si 73 copii) au fost cazate temporar in cursul noptii la Caminul cultural din localitatea Rosia Montana. Alte 40 de persoane s-au autoevacuat la rude sau vecini in zone neafectate”, au precizat reprezentantii ISU Alba. Potrivit celui mai recent bilant, in satul Daroaia,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

- Imagini apocaliptice in vestul tarii. A plouat in cateva ore cat pentru un an, iar puhoaiele au maturat tot in calea lor. Zeci de case au fost pur si simplu dezmembrate, o multime de masini au fost luate pe sus si plimbate kilometri intregi de suvoaiele involburate, iar oamenii au fost neputinciosi…

- Peste 200 de persoane, printre care peste 70 de copii, au fost cazate temporar la Caminul cultural din Rosia Montana, dupa ce zeci de case din satul Daroaia au fost inundate, vineri seara, multe fiind avariate si de o alunecare de teren, a informat, sambata, Inspectoratul pentru

- Inundațiile au facut prapad in Apuseni. Zeci de persoane au fost evacuate, mai multe case au fost avariate si inundate, mai multe autoturisme au fost luate de ape si o serie de drumuri sunt blocate in urma inundatiilor produse vineri in Muntii Apuseni, potrivit unui bilant transmis de Inspectoratul…

- Zeci de persoane au fost evacuate, mai multe case au fost avariate si inundate, mai multe autoturisme au fost luate de ape si o serie de drumuri sunt blocate in urma inundatiilor produse vineri in Muntii Apuseni, potrivit unui bilant transmis in cursul serii de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta…

- Nord-vestul județului Alba este afectat de inundații puternice, pentru mai multe zone fiind emise avertizari cod roșu. Peste 30 de case au fost afectate, mai multe drumuri au fost blocate din cauza aluviunilor și peste 60 de persoane au fost evacuate, potrivit publicației locale Alba 24 . Reprezentanții…

