- Cel putin 111 persoane au murit si alte 20 au fost date disparute in centrul Vietnamului dupa inundatiile si alunecarile de teren produse in ultimele doua saptamani, au anuntat autoritatile miercuri, o alta furtuna urmand sa loveasca teritoriul tarii in weekend, informeaza AFP. Circa 178.000 de locuinte…

- Cel putin 18 persoane au murit si alte 14 au fost date disparute in provinciile din centrul Vietnamului in urma inundatiilor provocate de doua depresiuni tropicale, a anuntat luni guvernul de la Hanoi, relateaza dpa potrivit Agerpres. Pana duminica seara, au fost raportate 15 decese si 10 persoane…

- Cel putin sase persoane au murit si peste 100 au fost ranite dupa ce furtuna tropicala Noul a lovit coasta centrala a Vietnamului, au declarat luni mass-media de stat, potrivit DPA, potrivit Agerpres.Furtuna a atins uscatul in apropierea oraselor turistice Hue si Da Nang in cursul zilei de…

- Evacuarea miilor de migranti de pe insula Lesbos, unde tabara Moria, cea mai mare din Grecia, a fost distrusa de incendii, "este un imperativ umanitar", a declarat joi presedintele Federatiei Internationale a Societatilor de Cruce Rosie si Semiluna Rosie, informeaza AFP,

- Sase persoane au murit in urma ploilor torentiale care au afectat in ultimele doua zile provinciile montane din nordul Vietnamului, au anuntat miercuri autoritatile citate de agentia DPA. Cate o persoana si-a pierdut viata in provinciile Lao Cai, Son La, Lai Chau si Thai Nguyen, in timp ce alte doua…

- Mai mult de 700 de persoane au murit in India, Nepal si Bangladesh in urma inundatiilor, alunecarilor de teren si a prabusirii locuintelor cauzate de ploile musonice severe, potrivit unor date guvernamentale publicate joi, informeaza DPA. Peste 9,6 milioane de persoane au fost afectate pana in prezent…