Inundaţii în Japonia: Cel puţin 60 de morţi în urma ploilor torenţiale Un front sezonier ploios va aduce joi mai multe ploi pe arii intinse din Japonia, unde bilantul in urma precipitatiilor torentiale care au afectat insula sudica Kyushu a depasit 60 de decese, informeaza agentiile DPA si Kyodo. Incepand de sambata dimineata, zone vaste din Kyushu, marea insula din sud-vestul arhipelagului nipon, au fost afectate de cantitati record de precipitatii sub forma de ploaie care au declansat alunecari de teren si inundatii. Potrivit DPA, bilantul deceselor in Kyushu a ajuns la 62 de morti, in timp ce Kyodo a relatat ca numarul mortilor este de 60, decesul unei alte persoane… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

