Inundaţii în India - Aproape 100 de morţi şi pagube extinse Inundatiile declansate de ploile torentiale care au afectat regiuni din sudul si vestul Indiei au provocat decesul a cel putin 94 de persoane si au distrus numeroase drumuri, locuinte si culturi agricole, au anuntat vineri autoritatile, citate de agentia DPA. Statul sudic Telangana a fost cel mai afectat de episodul neobisnuit de precipitatii si inundatii, autoritatile anuntand ca cel putin 50 de persoane au murit incepand de marti in incidente asociate conditiilor meteorologice nefavorabile. Ploile torentiale au distrus in special culturi de orez si bumbac, dar si cai rutiere si locuinte de pe… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

