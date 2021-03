Întrevedere în spatele uşilor închise: Marele ayatollah Ali al-Sistani l-a primit pe Papa Francisc Marele ayatollah Ali al-Sistani, cea mai inalta autoritate religioasa pentru majoritatea musulmanilor siiti din Irak si din lume, l-a primit sambata pe Papa Francisc, liderul a 1,3 miliarde de catolici la nivel mondial, in orasul sfant siit Najaf, situat la 200 kilometri sud de Bagdad. Potrivit dpa, numerosi copii – aliniati pe strada Rasool, aflata pe traseul suveranului pontif – au fluturat drapeluri ale Irakului si Vaticanului. Toate magazinele si strazile au fost inchise, restrictiile de circulatie au fost intensificate, iar fortele de securitate se aflau in numar mare pe strazile orasului.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

