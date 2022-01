Intretinerea masinii de serviciu: 4 recomandari practice Atunci cand pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu ai nevoie de o masina pusa la dispozitie de angajator, iti revine responsabilitatea intretinerii acesteia. Unele companii dezvolta strategii de fidelizare a angajatilor prin oferirea posibilitatii de a achizitiona masinile de serviciu dupa un anumit ciclu, motivandu-i astfel sa le ingrijeasca mai bine. Simpla justificare ca automobilul te ajuta sa iti faci treaba ar trebui sa fie suficienta pentru a-l pastra in bune conditii. Iata cateva sfaturi ce tin de siguranta si confort. Aspectul O masina inscriptionata este reclama mobila… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In primul rand, ar fi bine sa citești manualul de utilizare. Știm, mai puțin de 3% dintre șoferi chiar citesc aceste instrucțiuni de utilizare, insa ar fi bine sa șții ca acolo vei gași și cateva rezolvari la posibile probleme.Mai mult, vei afla și lucruri importante legate de intreținerea mașinii,…

- In primul rand, ar fi bine sa citești manualul de utilizare. Știm, mai puțin de 3% dintre șoferi chiar citesc aceste instrucțiuni de utilizare, insa ar fi bine sa șții ca acolo vei gași și cateva rezolvari la posibile probleme.Mai mult, vei afla și lucruri importante legate de intreținerea mașinii,…

- Operațiunea de masurare a presiunii se realizeaza prin analizarea unei forțe aplicate de catre un fluid pe o anumita suprafața. De obicei, presiunea se masoara ca fiind raportul dintre unitațile de forța și cele de suprafața, iar instrumentul utilizat pentru masurarea presiunii este manometrul. Cuprins:…

- Deraparea in curba și manevrele necesare pentru a repoziționa mașina pe sensul de mers se invața inca din școala de șoferi, dar teoretic. Exista și o intrebare cu variante de raspuns. Insa iata ce ar trebui sa știe fiecare șofer, incepator sau nu! În primul rând, pentru a nu…

- Pregatirea corespunzatoare a masinii pentru iarna: Sfaturi utile pentru deplasari sigure in sezonul rece Pregatirea corespunzatoare a masinii pentru iarna: Sfaturi utile pentru deplasari sigure in sezonul rece Odata cu sosirea iernii, schimbarile ce se produc in mediul exterior ii determina pe soferii…

- Anvelopele de iarna trebuie alese cu grija și montate inainte de prima ninsoare. Cei de la ServoPlus iți ofera cateva informații esențiale privind modul in care trebuie alese anvelopele. Mai mult, daca le schimbi la ei, ai parte și de o verificare a mașinii ca sa fii in siguranța. Și iți pot face și…

- Intreținerea anvelopelor este la fel de importanta ca in cazul oricarei piese componente a mașinii tale, atat din punct de vedere al costurilor, cat mai ales al siguranței rutiere. Pentru a fi scutit de orice surprize neplacute, in special atunci cand pleci intr-o calatorie de lunga durata trebuie sa…

- Indiferent daca dețin sau nu dețin un autoturism, din ce in ce mai mulți conducatori auto din țara noastra apeleaza la serviciile de inchirieri mașini, care caștiga, astfel, tot mai mult la capitolul popularitate. Atunci cand pleaca in vacanța sau chiar cand se deplaseaza in interes de serviciu mulți…