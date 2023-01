Stiri pe aceeasi tema

- Aquatim a anunțat ca maine, 16 ianuarie, intre orele 8-16, se intrerupe apa in Voiteg pentru spalarea rețelei de distribuție. „Lucrarile de spalare urmaresc sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile și sunt o parte a activitații desfașurate de Aquatim in cadrul mentenanței preventive a rețelelor…

- Aquatim a anunțat intreruperea apei din cauza unor avarii, pana la ora 15, in Piața Unirii, pe strazile Oituz, Matei Corvin, Olanda, Carol Davila, Doctor Louis Țurcanu, Cozia, din Timișoara, și in Ghiroda și Șag. „La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete sa curga apa…

- Lacasul de cult este situat pe strada Mircea cel Batran, la intersectia cu strada Aristide Karatzali, in Zona Peninsulara Primaria Constanta a eliberat, pe 9 decembrie 2022, un certificat de urbanism pentru Parohia Ortodoxa "Schimbarea la Fata" Metamorphosis de pe strada Mircea cel Batran din Constanta.…

- Aquatim a anuntat azi avarii care au dus la intreruperea apei in Timisoara si in localitatile Giroc si Chisoda. Astfel, pentru remedierea problemelor, apa e intrerupta pana la ora 15 pe strazile Mircea cel Batran, Maslinului, Romulus, Feldioara, Mesteacanului și in Giroc și Chișoda. Tot pana la aceeasi…

- Lucrarile, dar si avariile din reteau de termoficare, lasa, in timpul zilei de azi, clientii Colterm de pe mai multe strazi din Timisoara fara apa calda si caldura. In vederea executarii de lucrari aferente proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara…

- Incepand de astazi, 23 noiembrie, pana vineri, 25 noiembrie, in localitatea Ghiroda se va așterne stratul final de mixtura asfaltica pe sase strazi. Este vorba de: Lalelelor, Florilor, Iris, Zambilelor, Crizantemelor și Bujorilor. Concomitent cu lucrarile la partea carosabila, se vor executa și lucrarile…

- Colterm a anunțat probleme tehnice in urma lucrarilor efectuate ieri, aferente proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara in vederea conformarii la normele de protecția mediului privind emisiile poluante in aer și pentru creșterea eficienței in alimentarea…

- Aquatim a anunțat azi noi intreruperi in furnizarea apei din cauza unor avarii. Astfel, pe strazile Aștrilor, Sirius (inclusiv la Punctul Termic), Samuil Șagovici, Rasaritului, din Timisoara, precum și in localitatile Ghiroda, Ivanda și Remetea Mare, apa va fi intrerupta pana la ora 15.00. De asemenea,…