Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 20 de militari indieni au murit in urma confruntarilor cu trupe din China, intr-o zona de frontiera situata in Himalaya, potrivit unui nou bilant anuntat de armata indiana, informeaza BBC News. India anuntase initial moartea a trei militari. Marti seara, armata indiana a anuntat un nou bilant,…

- Politia Romana va primi 6.744 de autovehicule produse in Romania, fiind vorba despre 3.360 Logan, 3.382 Duster si 2 Dokker. Ceremonia de semnare a contractului a avut loc, vineri, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, contractul fiind semnat de ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, si reprezentantii…

- ​​Compania care deține aplicația TikTok, ByteDance, încearca sa iasa din sfera de influența a Chinei. Unul dintre motive ar putea fi tensiunile mari dintre Washington DC și Beijing. Surse apropiate companiei afirma ca ByteDance ar avea o strategie mai larga prin care planuiește sa își transfere…

- Presedintele american Donald Trump s-a oferit miercuri sa fie mediator intr-o confruntare in desfasurare intre armatele indiana si chineza in zone de frontiera disputate in Himalaya, potrivit AFP si Reuters, potrivit Agerpres.Situatia s-a tensionat in ultimele saptamani de-a lungul a 3.500…

- Salah Khashoggi a publicat vineri un mesaj pe Twitter in care spune: „Noi, fiii martirului Jamal Khashoggi, anuntam ca ii iertam pe cei care ne-au ucis tatal, cautand recompensa Atotputernicului". Sub legea islamica, o condamnare la moarte poate fi comutata in cazul iertarii oferite de familia victimei,…

- Beijingul trebuie sa se hotarasca sa traiasca pasnic alaturi de Taiwan, care nu va accepta niciodata dominatia chineza, a declarat miercuri presedinta taiwaneza Tsai Ing-wen, in timpul investirii sale pentru un al doilea mandat, informeaza France Presse. Taiwanezii au reales-o triumfator pe Tsai in…

- Peste 20% din forta de munca a Romaniei este inactiva in urma restrictiilor impuse de Guvern Economia tarii este in picaj. Peste 1 milion de oameni nu mai lucreaza - aproape o cincime din totalul fortei de munca active. Afacerile s-au prabusit in multe domenii, pierderea totala e de peste 55 de miliarde…

- Biroul National de Statistica a Chinei a informat vineri, ca in primele trei luni ale anului, ca urmare a pandemiei de coronavirus, economia a scazut cu 6,8% fata de aceeasi perioada a anului precedent, prima scadere de aceasta amploare din 1976, anul cand se incheia Revolutia Culturala.