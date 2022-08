Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Statului Israel in Romania, David Saranga, si-a lansat duminica, la Festivalul "Saptamana Haferland", cartea "Intoarcerea la Romania", volum bilingv roman-englez, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ambasadorul Israelului in Romania, Excelenta Sa David Saranga, a tinut sa amplaseze in Turnul cu Ceas din Sighișoara o placuta cu distanta pana la Ierusalim, in cadrul Festivalului Sighisoara Medievala, inainte de plecarea sa din Romania, la incheierea mandatului. „Eu vin in Sighisoara de aproximativ…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca l-a primit, marti, la Palatul Victoria, pe Ambasadorul Israelului la Bucuresti, David Saranga, in vizita de ramas bun, la incheierea misiunii sale in Romania, anunța Guvernul Romaniei.

- Ambasadorul Israelului in Romania, David Saranga, aflat la final de mandat, a efectuat o vizita de ramas bun in Bucovina. El a trecut pe la Manastirea Sucevița unde s-a intalnit cu stareța Mihaela Cozmei dar și prin comuna Botoșana, al carei cetațean de onoare este. ”Ramas bun bucovina: In anii in care…

- La finalul mandatului de diplomat in Romania, ambasadorul Israelului, David Saranga, a inaugurat la Siret alaturi de primarul Adrian Popoiu parcul amenajat in fața casei unde s-a nascut și a crescut Itzhak Artzi, activist sionist, persoana publica și membru al Knessetului. Din delegație au facut parte…

- Ambasadorul Israelului in Romania, David Saranga, a participat marți, 7 iunie, la comemorarea celor 18.000 de evrei care au fost deportați din Cluj in lagarele de concentrare naziste. Inainte de a fi deportați in lagarele de exterminare și munca silnica, cei 18.000 de evrei au fost adunați…

- Andrei Lupu (24 ani), jucatorul roman crescut in Spania, este golgheterul la zi al Numanciei, fosta echipa a lui Laurențiu Roșu și Gabi Popescu. Fan Hagi și Benzema, se descrie drept un „ticalos” in iarba si viseaza sa imbrace tricoul tricolor. Ca mulți alți romani, parinții lui au decis sa iși incerce…

- Majorarea prețului la carburanți sau la ingrașaminte sunt doar doua dintre cauzele ce ar putea duce la dublarea prețului materiilor prime din agricultura, susțin fermierii. Dinspre Ministerul Agriculturii lucrurile nu se vad insa așa, estimarile fiind mult mai optimiste. Intrebat de puterea.ro, ministrul…