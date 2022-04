Pe 24 martie 2000, cotidianul Ziarul de Iasi (Monitorul la acea vreme) a publicat un incitant interviu cu recentul mort al Rusiei, Vladimir Jirinovski. Pentru cei care nu il stiu precizam ca a fost un politician ultra nationalist care visa ca Republia Moldova sa "fie scaldata in sange". Jirinovski era cunoscut pentru tiradele sale antioccidentale si iesirile provocatoare care l-au tinut in atentia publicului timp de peste trei decenii. De altfel, in interviul realizat de Ziarul de Iasi in urma cu 12 ani veti regasi sustinerile lui Jirinovski care l-au facut celebru gen "incercarile revolutionare…