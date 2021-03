Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris, si sefa executivului neo-zeelandez, Jacinda Ardern, intervin luni, de Ziua Internationala a Femeii, in plenul Parlamentului European, care aduce un omagiu tuturor femeilor care s-au aflat in prima linie a pandemiei, transmite EFE, potrivit…

- Vicepreședinta Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris, și prim-ministra Noii Zeelande, Jacinda Ardern vor susține luni, de Ziua Internaționala a Femeii, discursuri in plenul Parlamentului European și vor aduce un omagiu tuturor femeilor care s-au aflat in prima linie a pandemiei de coronavirus.

- 8 Martie – Ziua Internaționala a Femeii. Insa 8 Martie este mai mult decat atat. Reprezinta o zi in care se celebreaza drepturile obtinute de femei pe mai multe planuri, fiind denumita la inceputuri Ziua Internationala a Femeilor Muncitoare. Iata cum a luat naștere aceasta tradiție.Ziua Internaționala…

- Pe data de 8 Martie sarbatorim Ziua Internaționala a Femeii. Acesta zi in Romania este un prilej de a sarbatorii femeia in rolul ei de mama și de soție. Dar ziua de 8 Martie are o insemnatate mult mai mare in multe parți din intreaga lume. In aceasta zi se sarbatoresc realizarile femeii și in egala…

- Prim-ministrul Florin Cițu a avut astazi, 11 februarie, la Bruxelles, o intrevedere cu președintele Parlamentului European, David Sassoli, cu prilejul vizitei oficiale pe care o efectueaza la instituțiile europene, in perioada 11-12 februarie 2021. Discuțiile au prilejuit un schimb de opinii privind…

- Prima femeie de culoare in functia de vice-presedinte al Americii, Kamala Harris, spune ca mama ei a fost influenta ei principala. Este vorba despre Shyamala Gopalan Harris, o femeie care a emigrat din India la varsta de 19 ani pentru a se stabili in America si a studia aici biochimia.

- Kamala Harris a devenit prima femeie vicepreședinte a Statelor Unite ale Americii. Investirea noului președinte Joe Biden a insemnat un moment istoric pentru cea care deține funcția de senator al Californiei din 2017, este avocat și politician de o lunga perioada de timp. Avand in vedere notorietatea…

- Ce va purta Kamala Harris la inaugurare? Iata propunerile designerilor! Pe data de 20 ianuarie, Kamala Harris va fi investita in funcția de Vice-Președinte al Americii. Prima Vice-Președinte femeie. De altfel, prima femeie de culoare ce s-a regasit vreodata pe buletinul de vot la alegerile prezidențiale…