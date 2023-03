Intervenție de urgență a pompierilor după o alunecare de teren pe o șosea din vestul țării FOTO Alunecare de teren in aceasta dupa-amiaza, pe o șosea din zona localitații hunedorene Vorța. Din fericire, nu au fost inregistrate victime. „Pompierii Secției Ilia au intervenit pe drumul județean Ilia – Țebea, DJ 706, pentru degajarea parții carosabile acoperita cu pamant in urma unei alunecari de teren produsa din cauza precipitațiilor abundente din ultimele zile. […] Articolul Intervenție de urgența a pompierilor dupa o alunecare de teren pe o șosea din vestul țarii FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

