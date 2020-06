Interventie de urgenta a pompierilor constanteni. Despre ce este vorba

Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorii intervin de urgenta in Constanta. Au fost solicitati pentru a salva o persoana in pericol de inec in lacul Tabacarie in dreptul Parcului Piticilor.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele…

- Un accident rutier s a produs pe strada Eliberarii din municipiul Constanta. In urma impactului, un pieton a fost ranit.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Navodari, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un incendiu la un apartament, produs pe strada Marii.Au fost alocate doua autospeciale de stingere din cadrul statiei Midia…

- Un incendiu izbucnit in zona Copou, pe Aleea Sadoveanu, a dat serioase batai de cap pompierilor ieșeni. Aceștia au intervenit insa și in alte situații privind incendiile care au mistuit locuințele unor persoane. Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) „Mihail Grigore…

- Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost solicitati in aceasta seara sa intervina pe strada Dobrila Eugeniu, din municipiul Constanta, pentru deblocarea unei usi. Momentan nu exista alte informatii. ...

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Medgidia, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un incendiu de vegetatie uscata, intre gradini, la poarta reviziei de vagoane.Sursa foto cu rol ilustrativ : Arhiva ZIUA…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un incendiu la un apartament produs pe strada Corbului.La fata locului au fost alocate doua autospeciale de stingere si un echipaj…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs la intersectia dintre strada I.G.Duca si bulevardul Mamaia.Este vorba despre un biciclist lovit de o…