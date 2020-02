INTERVENȚIE a pompierilor din Câmpeni pentru acordarea de prim ajutorului medical unei femei gravide din Luminești Ziarul Unirea INTERVENȚIE a pompierilor din Campeni pentru acordarea de prim ajutorului medical unei femei gravide din Luminești INTERVENȚIE a pompierilor din Campeni pentru acordarea de prim ajutorului medical unei femei gravide din Luminești Stația de pompieri Campeni intervine in satul Luminești, din comuna Sohodol, pentru acordarea de prim ajutor unei femei gravide in luna a patra. Din cauza accesului dificil in zona au fost mobilizate 1 echipaj... INTERVENȚIE a pompierilor din Campeni pentru acordarea de prim ajutorului medical unei femei gravide din Luminești Ziarul Unirea Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

- Pompierii din Campeni intervin marți, in jurul orei 20.00, pentru a acorda primul ajutor medical unei femei gravide in luna a patra, din localitatea Luminești, comuna Sohodol. Intervenția este una grea deoarece accesul in zona este foarte dificil. La fața locului intervin pompierii cu o ambulanța SMURD…

