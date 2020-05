Interpretează cântecul ”Ziua Victoriei” în limba ta maternă CHIȘINAU, 5 mai - Sputnik. Legendara piesa ”Ziua Victoriei” poate fi interpretata in limba materna incepand de astazi, 5 mai. Acțiunea a inceput deja, au declarat pentru Sputnik Moldova reprezentanții Centrului Rus de Știința și Cultura din Chișinau (reprezentanța ”Rossotrudnicestvo”). „In data de 5 mai, in cadrul aniversarii a 75 de ani de la Victoria in Marele Razboi pentru Apararea Patriei, reprezentanța ”Rossotrudnicestvo” impreuna cu Agenția Relații Interetnice lanseaza acțiunea online „Ziua Victoriei” in limba materna”, care se va desfașura in susținerea proiectului internațional… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

