- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca numarul persoanelor care au decedat din cauza noului coronavirus se ridica la 184. Deces 183 Barbat, de 69 de ani, din judetul Suceava. Transferat in Spitalul de BI Iași-ATI cu diagnosticul de Infecție SARS-COV 2 forma severa, complicație, in data de 25.03.2020.…

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi a declarat ca pacientilor infectati cu COVID-19 le sunt asigurate cate trei mese pe zi: dimineata, la pranz si seara. Conducerea unitatii medicale a incheiat un contract cu o firma de catering.

- Nelu Tataru, noul ministru al Sanatatii, participa joi la prima sedinta de Guvern in noua calitate, inainte de a depune juramanul de investire. Acesta a facut apel la ajutorul colegilor din Guvern pentru a se evita un nou caz Suceava, unde zeci de persoane au luat COVID-19 din Spitalul Judetean."Mulțumesc…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a fost testat pozitiv pentru coronavirus. Acesta a fost internat la Spitalul Județean Suceava și a declarat, pentru MEDIAFAX, ca nu are niciun fel de simptome.Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava a fost diagnosticat,…

- BULETIN DE PRESA 22 Martie 2020, ora 13.00 Astazi, 22 martie, au fost inregistrate primele 2 decese pe teritoriul Romaniei ale unor pacienti infectati cu noul tip de coronavirus. Este vorba despre pacientul in varsta de 67 de ani confirmat cu COVID-19 pe 18.03.2020 la UPU din cadrul Spitalului Filiași…

- Prefectul judetului Constanta, George Niculescu, a facut luni noi precizari privind COVID 19 la nivelul judetului. Astfel, la aceasta ora, cinci persoane se afla in carantina, 183 persoane sunt izolate la domiciliu si noutatea este ca exista un suspect internat la Spitalul de Boli Infectioase.Pacientul…

- Un tanar de 17 ani care s-a intors in urma cu 24 de ore din Bergamo este internat la Spitalul Județean de Urgența din Suceava, secția de Boli Infecțioase, cu suspiciune de coronavirus. Momentan au fostprelevate probele de rigoare care au fost trimise la Spitalul de BoliInfecțioase din Iași, singura…