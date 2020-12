Stiri pe aceeasi tema

Dupa numararea voturilor din 99,91% dintre sectiile de votare, BEC anunta ca PMP a resuit sa treaca pragul electoral, astfel incat va fi reprezentat in Parlament. PSD are in continuare 30%.

Barbați tineri cu studii medii. Acesta este profilul alegatorului care a pus ștampila pe Alianța pentru Unirea Romanilor, conform datelor exit poll obținute de CURS - Avangarde la alegerile de duminica.

Rezultatele parțiale centralizate de Code for Romania dupa numararea a peste 99,83% din voturi: PSD are 29%, PNL – peste 25%, USR – 16%, AUR – 9%. Pro Romania nu intra in Parlament, in vreme ce PMP este la limita.

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a obținut prima victorie la numai un an de la inființare: peste 500.000 de voturi care ii vor asigura accederea in Parlament, in contextul in care nu vor fi intervenții in procesul de numarare a voturilor. „Felicitari sutelor de mii de romani adevarați, este o…

- Gabriel Oprea, candidat independent la Camera Deputatilor in municipiul Bucuresti, a avut joi, 3 decembrie, o intalnire cu liderii Sindicatului Liber din Metrou (USLM). In cadrul intalnirii s-a discutat despre problemele cu care se confrunta angajatii de la metrou. Una din temele abordate…

- Un senator USR a anunțat, luni seara, ca s-a infectat cu coronavirus. Aceasta spune ca a avut „dureri groaznice de cap”, insa le-a pus pe seama alegerilor din partid. Este vorba despre senatoarea USR, Florina Presada, care a facut anunțul pe o rețea de socializare. “Suntem 28 de mii pe aceasta pagina.…

- In Neamț USR nu vine cu surprize deosebite pe listele pentru Camera Deputaților și Senat. Iulian Bulai, dupa cum se aștepta toata lumea, ocupa prima poziție la Camera Deputaților, urmat de Ramona Tofan, președinta organizației Piatra Neamț și Ionuț Meraru, șeful de PLUS Neamț. Florin Zaharia, candidatul…

- Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, care a candidat la alegerile locale pe lista PSD, a obtinut un nou mandat, cu o majoritate covarsitoare de voturi, potrivit Agerpres.Potrivit datelor provizorii centralizate de Autoritatea Electorala Permanenta, Constantin Toma a obtinut 29.728…