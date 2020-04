Intâmplare inexplicabilă într-o biserică din Arad. Ce au găsit pompierii după ce au stins incendiul Trei pompieri aradeni au avut parte de o intamplare inexplicabila, cand au stins un incendiu, vineri dupa amiaza. Intr-o biserica mistuita de flacari, singurele obiecte neatinse au fost o Biblie veche, cu un semn de carte facut dintr-un tricolor. In momentele dificile ale pandemiei de coronavirus cu care ne confruntam cu toții, pompierii cred ca au gasit o semnificație aparte. „Intotdeauna exista speranța!” au spus reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența Arad.ISU Arad a facut publica intamplarea, pe contul oficial de Facebook al instituției.„Nu au ars nici Biblia, nici Tricolorul...”… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

