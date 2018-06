Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii au decis reaudierea a peste 20 de martori propusi in dosarul fostului sef al BCCO Alba, Traian Berbeceanu, si al anchetatorilor sai de la DIICOT, Ioan Muresan si Nicolae Cean. Procesul dureaza de patru ani.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta, marti, o prima decizie in dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman.…

- Magistratii ICCJ au decis, marti, sa il achite pe presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, in dosarul in care acesta a fost acuzat de marturie mincinoasa. Decizia nu este definitiva.

- Magistratii ICCJ au dispus, joi, revocarea controlului judiciar si ridicarea sechestrului asigurator instituit de catre DNA asupra bunurilor fostului secretar de stat la Ministerul Educatiei, Mihnea Costoiu, acuzat de abuz in serviciu in dosarul privind Baza Cutezatorii.

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au decis, miercuri, administrarea unor noi probe in dosarul in care Mihaiela Moraru Iorga a fost trimisa in judecata pentru favorizarea faptuitorului si fals intelectual in forma continuata.

- Inalta Curte de Casație și Justiție ii obliga pe procurorii DNA sa dea o soluție in dosarul in care fostul șef al serviciului secret al MAI, Rareș Vaduva, este cercetat de doi ani. Judecatorii supremi au dispus, printr-o decizie luata vineri, ca procurorii DNA sa finalizeze dosarul 280/P/2016 in termen…

- Presedintele UNJR, judecatorul Dana Girbovan, a spus, intr-o interventie prin videoconferinta in cadrul plenului CSM de miercuri, ca este socata de faptul ca ICCJ a semnat un protocol cu un serviciu de informatii si ca este „dincolo de imaginatia” sa ce ar putea contine acesta, cerand informatii.

- Magistratii instantei supreme urmeaza sa pronunte luni decizia in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit cinci ani inchisoare.