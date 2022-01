Instagram şi TikTok testează paywall-uri Prima care a anuntat ca vrea sa lanseze abonamente si ca deja testeaza aceasta facilitate a fost Instagram. Produsul detinut de Meta a initiat un test restrans in Statele Unite. Restrans este cuvantul cheie aici, in total, doar 10 creatori de continut au fost selectati sa poata configura paywall-uri, pentru ca urmaritorii sa poata accesa anumite creatii doar daca platesc un abonament lunar. In aceasta faza, pot fi „ascunse” in spatele unui abonament lunar doar Story-urile si filmarile live. Valoarea abonamentelor este intre 1 dolar si 100 de dolari pe luna. In total, exista opt paliere de pret.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

