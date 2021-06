Stiri pe aceeasi tema

- ”In scopul sustragerii de la plata obligatiilor prevazute de lege, grupul organizat a disimulat reciclarea a peste 8.400 tone de deseuri de ambalaj, printr-un circuit fraudulos in care pentru activitatea de colectare au fost folosite exclusiv firme tip fantoma, inregistrate in judetele Dolj, Hunedoara,…

- Consecinta acestui circuit fraudulos, potrivit DNA, a avut ca urmare prejudicierea bugetului consolidat al statului cu suma de 109.247.754 lei, echivalent a 31.035.789 euro, suma cu care Agentia Nationala de Administrare Fiscala s a constituit parte civila in cauza.Tribunalul Constanta a stabilit primul…

- • Inspectorii Antifrauda verifica vanzarile online de bunuri livrate prin curier • Se crede ca evaziunea fiscala a atins cote alarmante, in mediul on line • Numai in trei luni, inspectorii ANAF au estimat ca evaziunea, pe acest segment, se ridica la … 39 de milioane de lei. Agenția Naționala de Administrare…

