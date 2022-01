Stiri pe aceeasi tema

Guvernul a aprobat in ședința de miercuri, 12 ianuarie 2022, proiectul de hotarare prin care se dubleaza numarul de locuri in școlile de Poliție, Jandarmerie și Pompieri, din subordinea Ministerului...

In perioada 10 Ianuarie – 25 Martie 2022, incep inscrierile in vederea admiterii in colegiile naționale militare pentru absolvenții clasei a VIII-a. Criteriile specifice de recrutare varsta de...

In temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria Municipiului Campia Turzii supune dezbaterii publice...

Primaria Municipiului Campia Turzii supune dezbaterii publice proiectul de hotarare pentru aprobarea „Planului anual de acțiune privind serviciile sociale din municipiul Campia Turzii pentru...

Consilierii locali au aprobat la ultima ședința din preajma Craciunului, proiectul de hotarare privind construirea de locuințe sociale/ 30 de apartamente la Turda. Mai exact s-a aprobat documentația...

- Dinamo a scapat de depunctare! Tribunalul București a aprobat astazi Planul de reorganizare intocmit de administratorul judiciar al clubului. Decizia in privința Planului de reorganizare de la Dinamo, amanata inițial, a venit in cele din urma. Clubul a fost inștiințat ca Planul a fost aprobat de judecatorul…

- PNRR aprobat de UE pentru Romania, publicat integral. Unde vor ajunge cele 29,2 miliarde euro. Care sunt reformele fiscale Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat versiunea extinsa a Planului de Redresare și Reziliența al Romaniei (PNRR), aprobat joi de Consiliul Uniunii Europene.…