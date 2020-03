ÎNȘELĂTORIE pe Internet: Medicamentul care promite VINDECAREA infectării cu coronavirus Mare atentie, nu va lasați inșelați in aceasta perioada de cei care va promit leacuri pentru coronavirus. Un medic a postat pe Facebook ca vinde un așa-zis medicament minune care ar reduce semnificativ și chiar vindeca de tot noul coronavirus in doar cinci zile. Pretinsul leac costa doar 50 de... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

