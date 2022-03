Stiri pe aceeasi tema

- S-au aflat calendarul și metodologia inscrierii copiilor in clasa pregatitoare pentru anul școlar 2022-2023. Surse din Ministerul Educației au dezvaluit ca data de la care parinții pot depune cererile de inscrie a celor mici este 11 aprilie. Iata care sunt condițiile. Condiții de inscriere a copiilor…

- Inscrieri la clasa pregatitoare 2022: cererile vor putea fi completate din 11 aprilie – surse. Calendar Inscrierile la clasa pregatitoare in 2022 ar putea incepe in 11 aprilie. Circumscripțiile școlare și numarul de clase vor fi publicate de inspectorate și școli in 28 martie. In perioada 11 aprilie-…

- Pe 28 martie se da startul inscrierilor la clasa pregatitoare, dar febra pregatirilor a cuprins deja parintii nerabdatori sa gaseasca un loc pentru copiii care termina gradinita. Si anul acesta au fost facute sute de vize de flotant, care sa permita accesul celor mici in scolile cu renume. Doua saptamani…

- Pe 28 martie va incepe inscrierea elevilor in clasa pregatitoare pentru anul școlar 2022-2023, anunța ministrul Sorin Cimpeanu, intr-o conferința de presa. Parinții nu vor inscrie pe 28 martie copiii, ci atunci vor fi afișate circumscripțiile școlare și numarul de clase pregatitoare. Calendarul de inscriere…

- Luna martie aduce, de regula, pregatirile pentru inscrierea copiilor in clasa pregatitoare. Anul trecut, de pilda, in pandemie, procedura a inceput pe 17 martie, cu afișarea circumscripțiilor școlare și locurile disponibile la fiecare școala, plus activitațile și programele oferite de fiecare școala.…

- Inscrieri la clasa pregatitoare 2022: cand vor fi afișate circumscripțiile școlare și numarul de clase. Detalii pentru parinți Pentru inscrierile in clasa pregatitoare din acest an, autoritațile din Educație spun ca metodologia și calendarul vor fi disponibile saptamana viitoare. „Saptamana viitoare,…

- Inscrieri clasa pregatitoare 2022: Parinții iși vor putea inscrie copiii din luna martie. CONDIȚII Inscrieri clasa pregatitoare 2022: Parinții iși vor putea inscrie copiii din luna martie. CONDIȚII Din luna martie, parinții iși vor putea inscrie copiii in clasa pregatitoare in anul școlar care incepe…

- „Nu exista, in momentul de fata, motive de panica. Important este ca fiecare dintre noi sa respectam regulile, sa incurajam vaccinarea, mai ales in cazul categoriilor vulnerabile la risc. Școlile raman in continuare deschise. Pe baza algoritmului stabilit legat de existenta unui focar cu trei cazuri…