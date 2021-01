Stiri pe aceeasi tema

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut in primele 11 luni din 2020, fata de perioada similara din 2019, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 2,1%,…

- Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), in termeni nominali, a crescut in primele 10 luni din acest an fata de perioada similara din 2019, atat ca serie bruta cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate…

- ”In perioada 1 ianuarie - 31 octombrie 2020 comparativ cu perioada 1 ianuarie -31 octombrie 2019, volumul cifrei de afaceri din comertul cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor, serie bruta, a inregistrat o cifra de afaceri mai mica cu 9,5%, ca urmare…

- "Activitatea de servicii de piata prestate populatiei, serie bruta, in perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2020 a inregistrat o cifra de afaceri cu 32,9% mai mica comparativ cu perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2019, influentata de reducerea cifrei de afaceri la: activitǎtile agentiilor turistice…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor a scazut in primele noua luni ale anului, cu doua cifre, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata, comparativ cu aceeasi perioada din 2019, conform datelor publicate…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut in primele noua luni fata de perioada similara din 2019 atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 1,7%, respectiv…

- "Volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), serie bruta, in perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2020, comparativ cu perioada 1 ianuarie -30 septembrie 2019 a inregistrat o crestere cu 1,7% datorita cresterii vanzarilor de produse alimentare,…