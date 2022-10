”Preturile de consum in luna septembrie 2022 comparativ cu luna august 2022 au crescut cu 1,3%. Rata inflatiei de la inceputul anului (septembrie 2022 comparativ cu decembrie 2021) este 13,1%. Rata anuala a inflatiei in luna septembrie 2022 comparativ cu luna septembrie 2021 este 15,9%. Rata medie a modificarii preturilor de consum in ultimele 12 luni (octombrie 2021 – septembrie 2022) fata de precedentele 12 luni (octombrie 2020 – septembrie 2021) este 11,8%”, arata datele INS. Indicele armonizat al preturilor de consum in luna septembrie 2022 comparativ cu luna august 2022 este 100,93%. Rata…