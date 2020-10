Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea Produsului Intern Brut estimat pentru 2018 a fost de 951,73 miliarde de lei in preturi curente, in crestere – in termeni reali – cu 4,5% fata de anul 2017, conform datelor Institutul National de Statistica (INS). Comparativ cu varianta semidefinitiva, Produsul Intern Brut nominal estimat pentru…

- INS a revizuit la 11,9% datele privind contractia PIB in trimestrul II din acest an, de la estimarea inițiala de 12,3% Institutul National de Statistica (INS) a revizuit la 11,9%, de la 12,3%, estimarile privind contractia Produsului Intern Brut (PIB) pe serie ajustata sezonier in trimestrul II din…

- Institutul National de Statistica (INS) a revizuit la 11,9%, de la 12,3%, estimarile privind contractia Produsului Intern Brut (PIB) pe serie ajustata sezonier în trimestrul II din acest an, fata de primul trimestru din 2020, potrivit datelor provizorii (2) publicate vineri de INS, noteaza Agerpres.…

- Produsul Intern Brut in trimestrul II a fost, in termeni reali, mai mic cu 12,3%, comparativ cu trimestrul I din 2020, potrivit datelor provizorii publicate marti de Institutul National de Statistica. Fata de acelasi trimestru din anul 2019, Produsul Intern Brut a inregistrat, in trimestrul II 2020,…

- INS mentine estimarea privind contractia economiei de 12,3%, in T2. Doar construcțiile și industria IT au crescut, in timp ce toate ramurile economiei au inregistrat scaderi Produsul Intern Brut in trimestrul II a fost, in termeni reali, mai mic cu 12,3%, comparativ cu trimestrul I din 2020, potrivit…

- INS mentine estimarea privind contractia economiei de 12,3%, in T2. Doar construcțiile și industria IT au scazut, in timp ce toate ramurile economiei au inregistrat scaderi Produsul Intern Brut in trimestrul II a fost, in termeni reali, mai mic cu 12,3%, comparativ cu trimestrul I din 2020, potrivit…

- Potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica, economia Romaniei a consemnat un declin de 12,3% in trimestrul doi al acestui an comparativ cu primul trimestru. Este cea mai mare scadere trimestriala de cand exista date statistice de masurare a PIB, mai exact 1994. Pe prima jumatate…

- Industria a început primii pași spre revenire în luna mai, vedem o creștere fața de aprilie, dar daca e sa comparam cu luna mai din 2019, e înca slaba, reiese din datele publicate de Institutul Național de Statistica (INS).Pe partea de producție: • În luna mai 2020,…