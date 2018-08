Stiri pe aceeasi tema

- Populatia rezidenta in Romania a scazut in 2017 cu 120.700 de persoane, ritm redus fata de cel din anul precedent, din cauza declinului demografic si a emigratiei, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). La 1 ianuarie 2018, populatia rezidenta in Romania numara…

- Populatia rezidenta in Romania a scazut in 2017 cu 120.700 de persoane, ritm redus fata de cel din anul precedent, din cauza declinului demografic si a emigratiei, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).

- Populatia rezidenta in Romania a scazut in 2017 cu 120.700 de persoane, ritm redus fata de cel din anul precedent, din cauza declinului demografic si a emigratiei, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). La 1 ianuarie 2018, populatia rezidenta in Romania…

- Populatia rezidenta in Romania a scazut in 2017 cu 120.700 de persoane, ritm redus fata de cel din anul precedent, din cauza declinului demografic si a emigratiei, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). La 1 ianuarie 2018, populatia rezidenta in Romania numara 19,524…

- In ultimii 28 de ani au fost organizate trei recensaminte: unul in 1992, al doilea in 2002 si celalalt in 2011. Iasul avea la inceputul anilor "90 o populatie de 344.442 de persoane, pentru ca la inceputul mileniului III sa ajunga la 320.888, iar acum sapte ani la 290.442 de locuitori. In schimb, datele…

- Romania a exportat, in primele patru luni din 2018, lemn si pluta in suma de 181,9 milioane de euro, o valoare cu 8,6% mai mica fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES . Importurile de lemn si pluta…

- A scazut pensia medie lunara, in primul trimestru al anului, cu 0,9%, la 1.122 lei, potrivit celor mai recente date ale Institutului National de Statistica. In aceasta perioada, numarul mediu de pensionari a fost de 5.223.000 persoane, in scadere cu 6.000 de persoane fata detrimestrul precedent. Numarul…

- Populatia Romaniei a continuat scaderea din cauze demografice, iar declinul s-a accentuat in aprilie, cand s-au pierdut 8.910 locuitori, cu 32,8% mai multi decat in aceeasi luna a anului trecut, aceasta situatie fiind generata in principal de o scadere a natalitatii, arata datele publicate luni de Institutul…