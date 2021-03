Stiri pe aceeasi tema

- Rata de ocupare a populatiei in varsta de munca (15-64 ani) a fost in trimestrul IV al anului 2020 de 65,8%, in scadere fata de trimestrul anterior cu 0,2 puncte procentuale, conform datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica. Gradul de ocupare a fost mai mare la barbati…

- Rata de ocupare a populatiei in varsta de munca (15-64 ani) a fost in trimestrul IV al anului 2020 de 65,8%, in scadere fata de trimestrul anterior cu 0,2 puncte procentuale, conform datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica. Gradul de ocupare a fost mai mare la barbati…

- Numarul locurilor de munca vacante a fost de 35.600, in trimestrul IV 2020, in scadere cu 3.800 fata de trimestrul anterior, a anuntat joi Institutul National de Statistica (INS), noteaa news.ro. ”In trimestrul IV 2020, numarul locurilor de munca vacante a fost 35.600, in scadere cu 3.800…