- „Deci de la trunchi in jos… nici nu pot sa-i vad picioarele.(…) O jumatate de om!” – Reacțiile disperate ale celor care au sarit in ajutorul tinerilor spulberați de autoturismul condus de Vlad Pascu. A fost facuta publica inregistrarea de pe camera GoPro pe care Sebastian o purta la el in momentul accidentului…

- Momentul producerii tragediei din 2 Mai și clipele ingrozitoare de dupa accident au fost surprinse de camera GoPro pe care Sebastian Olariu, tanarul student ucis de Vlad Pascu, o avea asupra sa. Inregistrarea a fost prezentata in exclusivitate, vineri, de Antena 3 CNN. Camera a surprins 37 de minute…

- Camera video a lui Sebi, tanarul ucis in stațiunea 2 Mai de un șofer drogat, a inregistrat audio momentul infiorator al accidentului și reacțiile trecatorilor care au sarit imediat sa le acorde victimelor primul ajutor.

- A fost facuta publica inregistrarea de pe camera GoPro a lui Sebi, tanarul omorat de Vlad Pascu. Dupa ce tatal lui i-a gasit camera in borseta, neatinsa insa de oamenii legii, Valentin a ascultat momentul in care fiul sau a fost lovit de mașina și a murit. Iata ce se aude pe inregistrare și ce s-a intamplat,…

- Valentin Olariu, tatal tanarului omorat de Vlad Pascu, soferul drogat, a gasit o camera GoPro cu care Sebi obisnuia sa filmeze, ocazie cu care a descoperit o filmare chiar cu accidentul din 2 Mai. „Sebi avea in ziua accidentului o camera GoPro la el. O avea in borseta pe care o avea la brau si camera…

- Unchiul lui Sebastian Andrei Olaru, tanarul de 21 de ani decedat in accidentul dintre localitațile 2 Mai și Vama Veche, le-a spus duminica jurnaliștilor ca tatal baiatului a insistat ca el sa plece la mare cu trenul, și nu cu mașina, pentru a fi in siguranța, iar familia iși dorește acum ca "cel care…

