INNA vorbește pentru prima dată despre operațiile estetice pe care le are în cel de-al doilea episod din “Dance Queen House” INNA a inceput o sesiune muzicala care se numește “Dance Queen’s House”, care va dura 3 saptamani intr-o casa spectaculoasa in afara Bucureștiului. Toate momentele care au loc in casa, procesul creativ vor fi prezentate fanilor intr-un daily vlog care va aparea pe canalul de YouTube al INNEI care are peste 6.2 milioane de abonați, dar și pe Instagram (2.9 milioane de followers) și Facebook (peste 10 milioane de fani). Vlogurile vor fi traduse in engleza și spaniola. In cel de-al doilea episod de vlog, artista analizeaza poze mai vechi cu ea din cariera, dar și dintre cele mai recente și vorbește… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Loredana Groza a fost acuzata de mai multe ori ca frumusețea ei și aspectul tanar se datoreaza operațiilor estetice, insa ea susține ca secretul sau este cu totul altul. Loredana are peste 600 de mii de urmaritori pe Instagram, cu care impartașește constant ce i se intampla in viața de zi cu zi. Deși…

- ​Loredana Groza este o personalitate activa pe rețelele sociale, contul de Instagram stând marturie în acest sens. Diva primește multe cuvinte frumoase de la fani, dar exista și destui internauți care o acuza pe Lori ca a stat prea mult prin cabinetele de înfrumusețare în ultima…

- Primaria Capitalei avea in cont 10,8 milioane de lei la 30 septembrie 2020, potrivit ministrului Finantelor, Florin Citu. „La intalnirea cu premierul Ludovic Orban si primarul ales (al Capitalei, n.red.) Nicusor Dan am prezentat si cati bani are PMB la 30 septembrie in cont. Sunteti pregatiti? 10,8…

- Teatrul Excelsior anunta inceperea stagiunii pe canalul de Youtube si pe paginile de Facebook si Instagram, vineri, cand va difuza primele episoade ale seriilor sale de emisiuni-spectacol. "Luna septembrie aduce surprize de proportii pentru spectatorii Teatrului Excelsior! Indragitii actori revin in…

- Imagini filmate in prima zi de scoala arata cum invatamantul romanesc a ajuns complet la discreția improvizațiilor. Elevi au fost plimbati de educatoare cu mainile in jurul unei sfori, pentru a pastra distantarea sociala, impusa de autoritati. Imaginile au fost postate pe Facebook. „Doar in Romania…

- Au fost totuși cațiva norocoși din lumea muzicala care au au incasat sume importante in perioada de izolare in care, televiziunea și internetul au devenit principala legatura cu societatea. Numarați pe degete, printre cei mai influenți soliști pe Facebook, YouTube ori Instagram care n-au fost nevoiți…

- De astazi, 1 septembrie, fostul parinte al PRO TV-ului, Adrian Sarbu a dat unda verde primei emsii a unui nou concept de televiziune de știri, Aleph News. Incepand de astazi clineții Vodafone, Telekom, Orange, INES si NextGen, vor putea urmari programele postului, dar si in online, pe site-ul www.alephnews.ro,…

- ​Autoritațile din Coreea de Sud vor interzice influencerilor de pe rețelele de socializare (Instagram, Facebook, Youtube etc.) sa promoveze noi produse sau servicii fara sa spuna legatura pe care o au cu acei sponsori, potrivit The Korea Times. Influencerii vor trebui sa spuna clar ca sunt recompensați…