Infracțiuni în lanț pe șosea în Timiș La data de 03 ianuarie a.c., polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Peciu Nou, au reținut un barbat, in varsta de 28 de ani, banuit de comiterea mai multor infracțiuni rutiere._* In fapt, la data 03 ianuarie a.c., in jurul orei 17:30, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Peciu Nou au oprit pe DJ591A, pe raza localitații Sanmihaiu Roman, un autoturism condus de catre un barbat, in varsta de 28 de ani. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca barbatul nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule, iar autoturismul este radiat din circulație din anul 2019.… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

