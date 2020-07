Stiri pe aceeasi tema

- Circulația este, luni dimineața, restricționata pe un drum național din județul Cluj și doua drumuri județeme, din Tulcea și Gorj, din cauza ploilor și inundațiilor din ultima perioada, a anunțat Centrul Infotrafic potrivit Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției…

- Circulatia rutiera este restrictionata, duminica dimineata, pe doua drumuri nationale si pe doua drumuri judetene din cauza conditiilor meteo nefavorabile, anunta Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Potrivit sursei citate, probleme sunt pe DN 1R, care…

- Circulația este intrerupta pe doua drumuri naționale din Hunedoata și Cluj și trei drumuri județene din Gorj, Hunedoara și Caraș-Severin din cauza vremii. Zidul de sprijin al taluzului s-a prabușit in albia unui rau, in Caraș-Severin, in timp ce in Tulcea s-a surpat un pod.​Centrul Infotrafic…

- Circulația rutiera pe DN1R, din județul Cluj, drum rupt de ape, s-a reluat, joi dimineața, dupa mai bine de 24 de ore, cu restricții de viteza, anunța Centrul Infotrafic, potrivit Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca circulația rutiera a fost…

- Primaria Blaj anunța ca luni, 11 mai și marți, 12 mai, va fi restricționata circulația pe strada Mihail Kogalniceanu din municipiu, parte a DN14B, pentru asfaltari. Ruta ocolitoare este pe la Manarade, pentru drumul național. Potrivit sursei citate, circulația rutiera va fi oprita in zilele de luni,…

- Traficul pe banda a doua a autostrazii A2 Bucuresti-Constanta, in zona Fundulea, este restrictionat, luni si marti, din cauza unor lucrari de reparatii. "Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in zilele de 27 si 28 aprilie, incepand cu ora 10,30,…

- Centrul InfoTrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a informat ca astazi vor fi restricții de circulație pe Autostrada A1 Sebeș – Sibiu. „In intervalul orar 09:00 – 15:00, pe sensul catre Sibiu al autostrazii A1 Sibiu – Deva, intre kilometrii 241 – 240, in zona municipiului Sibiu, județul…