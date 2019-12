Inelul de foc, ultimul eveniment astronomic al deceniului

Stiri pe aceeasi tema

- Este timpul sa reanalizam dependenta militara a Americii de Turcia. Sa începem cu înstiintarea Ankarei ca SUA vor transfera resursele militare de la baza aeriana turceasca de la Incirlik, scrie Charles Wald, fost sef al Comandamentului SUA în Europa, pentru Kathimerini.De ce? Turcia…

- Aproximativ 9.000 de militari americani stationati in Europa li se vor alatura si vor participa la exercitiul militar "Defender-Europe 20", la care urmeaza sa participe in total 37.000 de militari aliati, din mai si pana in iunie 2020, in zece tari europene, a declarat luni generalul Cavoli unui grup…

- Armata americana isi pregateste cea mai mare desfasurare in Europa din ultimii 25 de ani, prin trimiterea, in cadrul unei exercitiu anul viitor, a 20.000 de militari suplimentari, cu scopul de a-si ”demonstra puterea militara” fata de adversari ca Rusia, anunta comandantul Fortelor terstre americane…

- In casamentul de anul acesta al celor mai populare feluri de mancare din Europa si Orientul Mijlociu si Africa (EMEA), pe primul loc s-a clasat tacos, fiind urmat indeaproape de pizza, poke (o reteta hawaiana bazata pe peste crud) si shaorma, iar semintele de in vor fi la mare cautare in 2020, potrivit…

- Autor: Stelian ȚURLEA Tim Marshall a fost corespondent pe probleme de politica externa la televiziunea britanica Sky News. A transmis din 30 de țari, inclusiv din șase zone de razboi. Dupa 25 de ani de jurnalism pe linia frontului, se ocupa acum de site-ul TheWhatAndTheWhy.com. A vazut cu ochii lui…

- Pasionatii de astronomie vor putea observa acest fenomem astronomic unic cu ajutorul instrumentelor optice din dotarea observatorului astronomic din cadrul Complexului Muzeal de Stiintele Naturii din Galati.

- Ultimul lider al Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, a avertizat marti ca Europa ramane divizata chiar si dupa ce au trecut 30 de ani de la caderea Zidului Berlinului, transmite agentia EFE potrivit Agerpres. ''Oamenii sperau ca divizarea Europei s-a incheiat. Sperau ca Europa va fi casa noastra…

- Jeff este un start-up inovator de tip franciza care, prin intermediul aplicatiei proprii, a vandut in 4 ani de la lansare 1780 de centre in 32 de tari, cu mai mult de 600.000 utilizatori din intreaga lume, iar acum se lanseaza in Romania si tinteste colaborarea cu investitorii care doresc sa se alature…