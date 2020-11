Indonezia ridică nivelul de alertă după mai multe erupţii vulcanice; aproape 3.000 de persoane, evacuate Autoritatile din Indonezia au decis sa ridice nivelul de alerta - in a doua categorie de intensitate - dupa o serii de eruptii ale vulcanului de pe insula Lembata, care au determinat operatiuni de evacuare ce au vizat aproape 3.000 de persoane, au anuntat luni oficialii indonezieni, citati de DPA. Vulcanul Lewatolo a erupt duminica pentru a doua oara intr-un interval de trei zile, eliberand in aer coloane de cenusa care au ajuns pana la altitudinea de 4.000 de metri, potrivit Biroului national de vulcanologie. Nivelul de alerta a fost ridicat cu o treapta pana la categoria portocalie in urma acestor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

