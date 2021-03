INCREDIBIL. Finul lui Gabriel Oprea conduce Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier prin distracții non stop cu două amazoane Pe ultima suta de metri a guvernarii Orban, la conducerea Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier – I.S.C.T.R. a fost impus un personaj controversat, care, in scurt timp, a dat peste cap intreaga activitate a instituției prin modul cum a ințeles sa faca management central. Ginerele lui Nuțu Fonta, garantat de Cherecheș Ca urmare a trocului politic, catre sfarșitul anului trecut, la conducerea ISCTR a fost instalat baimareanul Bogdan Ștefan Durlea. Acesta este un apropiat al controversatului edil din Baia Mare Catalin Cherecheș, cel care l-a și impus in 2019 in bordul administrativ… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

