Incredibil: Ce au descoperit medicii în creierul unui pacient cu tulburări convulsive Medicii de la Massachusetts General Hospital din Boston au facut o descoperire uluitoare la un pacient cu tulburari convulsive: criza de epilepsie era provocata de larvele de tenia care i-au infestat creierul in urma cu 20 de ani. Potrivit Washington Post, un barbat de 30 de ani originar din Guatemala, a emigrat in Statele Unite in urma cu cațiva ani. In urma cu cateva saptamani barbatul, aflat la domiciliu, a fost trezit din somn de spasme epileptice violente. El a fost spitalizat. Medicii au avut probleme mari pentru a descoperi originea acestor convulsii violente. In cele din urma, cu ajutorul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinurile impotriva covid-19 nu ar trebui administrate tuturor copiilor, ci doar anumitor categorii, a anuntat miercuri Academia franceza de Medicina, potrivit AFP. „Academia Nationala de Medicina recomanda largirea imunizarii impotriva covid-19 cu vaccinul (Pfizer-BioNTech) a copiilor cu risc de…

- Datele prezentate de Ministerul Sanatații arata ca Republica Moldova are o acoperire vaccinala de doar 25%, fapt ce reprezinta un pericol major de raspandire in continuare a virusului SARS-CoV-2. Riscul de infectare cu Covid-19 este de 11 ori mai mare in randul persoanelor nevaccinate decat cele imunizate.…

- Primarul Parisului si candidata socialistilor la presedintia Frantei, Anne Hidalgo (foto), a deplans faptul ca tineri francezi care doresc sa urmeze Medicina se inscriu la facultati din Romania sau Belgia pentru ca nu reusesc acest lucru in Franta, desi aceasta tara are un deficit de personal medical.…

- Tedros Adhanom Ghebreyesus, șeful OMS, a vorbit zilele acestea despre faptul ca „eșecul global in privința distribuției de vaccinuri, teste și tratamente – inclusiv oxigen – alimenteaza pandemia”. In discursul pe care l-a adresat Comitetului Olimpic Internațional de la Tokyo, publicat pe site-ul OMS,…

- Primul pacient cu cancer colorectal a fost inoculat cu vaccinul individualizat pe baza de ARN mesager (mRNA) contra cancerului BNT122, in cadrul studiilor clinice de faza 2, a anunțat compania farmaceutica BioNTech. „Multe tipuri de cancer evolueaza in așa fel incat pacientul inițial sa nu mai aiba…

- Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB) anunta, sambata, ca Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei a fost tinta unui atac cibernetic. Au fost extrase listele de utilizatori inregistrati pe platforma care asigura interfata intre studenti si secretariatul facultatii.…

- Incepand cu data de 11 septembrie 2021, Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brasov va avea un nou manager interimar, in persoana dr. Petru Iulian Ifteni – medic primar specialitatea Psihiatrie, doctor in medicina, sef de sectie la Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brasov, profesor…

- O echipa de cercetatori a descoperit modul in care celulele cancerului mamar folosesc colesterolul pentru a dezvolta toleranta la stres, devenind astfel rezistente in timpul procesului de metastaza, relateaza ScienceDaily, potrivit Agerpres. Nivelurile ridicate ale colesterolului sunt asociate cu riscul…