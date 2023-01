Incidente grave la Paris: un bărbat a fost împușcat mortal de poliţie, după ce ar fi ameninţat forţele de ordine Un barbat a fost impuscat mortal duminica seara de politie in arondismentul 11 din Paris, dupa ce a amenintat fortele de ordine, au declarat pentru AFP procurori si surse din cadrul politiei pariziene, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE…

Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Medicala din Marea Britanie (BMA), care ii reprezinta pe medici, a declarat luni ca sistemul de sanatate britanic supravietuieste, dar este pe muchie de cutit, iar guvernul trebuie sa actioneze urgent, transmite BBC, relateaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un barbat de 50 de ani, care se afla la o partida de vanatoare cu un alt barbat, in varsta de 56 de ani, a fost impuscat mortal de acesta din urma. Politistii au constatat ca cei doi nu aveau permis de port arma. A fost intocmit dosar penal. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ca un nou indiciu privind inrautațirea relațiilor dintre Serbia și Kosovo, ministrul sarb al apararii Milos Vucevic a declarat luni ca armata sarba a fost pusa in alerta, la cel mai inalt nivel al pregatirii de lupta, anunța China Daily, citat de Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un barbat din judetul Braila si-a injunghiat sotia cu un cutit, chiar in fata copilului lor, ulterior individul fiind gasit spanzurat. Fortele de ordine au fost alertate despre tragedie chiar de copilul familiei, un baiat de 14 ani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un barbat de 32 de ani din Targoviste s-a injunghiat mortal cu un cutter in zona gatului, miercuri seara, informeaza IPJ Dambovita, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Un comandant de sectie de politie din nordul Iranului a fost arestat in legatura cu moartea unui barbat, impuscat in timp ce sarbatorea infrangerea echipei nationale de fotbal a Iranului in Cupa Mondiala de catre echipa Statelor Unite, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un lider indian radical hindus, de dreapta, a fost impuscat in fata unui templu, in orasul indian nordic Amritsar, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Purtatorul de cuvant al comandamentului Fortelor Aeriene ale Ucrainei, Iuri Ihnat, a declarat, vineri, ca armata rusa ramane fara rachete Iskander, insa a subliniat ca are rachete Kh-22 și S-300 in cantitați suficiente, informeza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…