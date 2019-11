Stiri pe aceeasi tema

- Un incident grav s-a petrecut sambata, 23 noiembrie, la o secție de votare din Prahova. Un polițist a fost atacat. Agentul a scos pistolul din dotare și a tras in piciorul unuia dintre agresori. Incident grav la o secție de votare din Prahova. Un polițist a fost atacat. S-au auzit impușcaturi și au…

- Incident la o sectie de votare din localitatea Draganeasa, judetul Prahova, care se afla in incinta unei gradinite: un grup de cinci persoane aflate in... The post Incident la o sectie de votare din Prahova: un politist atacat de cinci persoane a tras cu pistolul, ranind un agresor appeared first on…

- Un agent de poliție care pazea o gradinița in care se afla o secție de votare din localitatea Draganeasa, județul Prahova, a fost atacat sambata seara de un grup de cinci persoane aflate in stare de ebrietate, relateaza digi24.ro. Incidentul a avut loc in curtea gradiniței. Agresorii au aruncat cu o…

- Un barbat a fost impușcat de un polițist intr-o secție de votare din comuna Provița de Jos, sat Draganeasa, anunța publicația Ziarulincomod.ro. “Astazi, 23.11.2019, in jurul orei 20:30, un grup de cinci persoane, aflate in stare de ebrietate, au intrat in curtea gradiniței din localitatea Draganeasa,…

- Astazi, 23.11.2019, in jurul orei 20:30, un grup de cinci persoane, aflate in stare de ebrietate, au intrat in curtea gradiniței, din satul Draganeasa, comuna Provita, unde este amplasata secția de votare nr. 523 Draganeasa si unde sunt sigilate materiale electorale, a informat IJP Prahova, printr-un…

- Incident la o sectie de votare din localitatea Draganeasa, judetul Prahova, care se afla in incinta unei gradinite: un grup de cinci persoane aflate in stare de ebrietate au intrat in cladire si au agresat un agent de politie care o pazea, iar acesta a ripostat folosind arma din dotare.

- Incident la o sectie de votare din localitatea Draganeasa, judetul Prahova, care se afla in incinta unei gradinite: un grup de cinci persoane, aflate in stare de ebrietate au intrat in cladire si au agresat un agent de politie care o pazea.

- Incident la o sectie de votare din localitatea Draganeasa, judetul Prahova, care se afla in incinta unei gradinite: un grup de cinci persoane, aflate in stare de ebrietate au intrat in cladire si au agresat un agent de politie care o pazea.