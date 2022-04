Stiri pe aceeasi tema

Un individ care a patruns in gradinile resedintei ambasadorului Republicii Peru la Washington si a spart mai multe ferestre a fost impuscat mortal miercuri de politie, a anuntat aceasta, informeaza AFP.

Un barbat cautat de politie in legatura cu atacul armat la metrou, in Brooklyn, soldat marti cu ranirea a zece persoane, a fost arestat miercuri, declara un oficial din cadrul fortelor de ordine Associated Press, potrivit news.ro.

NYPD are un suspect in cazul atacului armat comis marți la metroul din New York. Fotografia lui a fost facuta publica, odata cu anunțul privind o recompensa de 50.000 de dolari. 23 de oameni au fost raniți - 10 impușcați, restul intoxicați cu fum sau raniți in busculada creata. Atacatorul a tras 33…

Un adolescent a fost ucis si doi au fost spitalizati dupa un incident armat petrecut luni in fata unui liceu din Des Moines, statul Iowa (centrul SUA), a anuntat politia, citata marti de CNN, transmite Agerpres. Victima decedata a fost identificata ca fiind un baiat de 15 ani care nu era elev al scolii…

Din pacate, un nou episod violent, soldat cu victime, a fost raportat dincolo de Ocean. Un adolescent a murit, iar alți doi sunt internați in spital, ca urmare a unui incident armat ce a avut loc luni dupa-amiaza in afara unui liceu din Des Moines, potrivit abcnews.go.com. Doua tinere, in grija medicilor…

- Principalul suspect in cazul jafului cu un presupus pistol de la o cafenea din Iaslovaț a fost saltat de polițiști și a fost dus la audieri in seara zilei de marți, 25 ianuarie, el fiind retinut ulterior pentru talharie calificata. Acesta este Elisei Boca, un tanar de 21 de ani, din Cajvana, pe ...

- Politistii suceveni l-au identificat si prins in mai putin de 24 de ore de la comiterea faptei pe principalul suspect al jafului armat produs intr-o cafenea din comuna Iaslovat a judetului Suceava.

- "Ce se știe pana acum: Un atacator singuratic a ranit mai multe persoane intr-o sala de curs cu pușca. Autorul atacului a murit", a anunțat poliția locala pe tweeter, potrivit Deutesche Welle.Potrivit sursei, atacatorul a deschis focul in sala de lectura și a ranit mai multe persoane inainte de a folosi…