Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor modificat, miercuri, ordonanta de urgenta a Guvernului 183/2020 și a introdus posibilitatea desfasurarii, pe o perioada de 6 luni, a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante în institutiile si autoritatile publice.Legea a fost votata cu o larga majoritate fiind susținuta…

- Dr. Vass Levente, fost deputat de Mureș in mandatul 2016-2020 și fost secretar al Comisiei pentru Sanatate și Familie din Camera Deputaților in aceeași perioada, a fost numit in funcția de secretar de stat in cadrul Ministerului Sanatații. Decizia a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.…

- Camera Deputaților a votat miercuri, 17 februarie 2021, un proiect de lege care prevede reducerea varstei de pensionare pentru persoanele care au lucrat in subteran. Proiectul de lege, care a trecut cu majoritate de voturi, are ca obiect de reglementare aprobarea OUG 10/2020 prin care se modifica Legea…

- Dan Tanasa, deputat AUR (Alianța pentru Unirea Romanilor) de Mureș, a fost investit la inceputul sesiunii parlamentare in funcția de președinte al Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și barbați. Conform informațiilor furnizate de Departamentul de comunicare și relații publice al AUR Mureș,…

- Noile grupuri ale UDMR din Senat si Camera Deputaților s-au reunit miercuri, 16 decembrie, la Cluj Napoca, informeaza Biroul de presa al UDMR. "Membrii noilor grupuri parlamentare ale UDMR, care au caștigat mandate dupa alegerile parlamentare din 6 decembrie s-au intalnit astazi la Cluj-Napoca. In cadrul…

- La una din secțiile de vot amenajate la Gradinița cu Program Normal Nr. 3 din municipiul Reghin a votat in cursul dimineții Adrian Giurgiu, cel care deschide lista candidaților USR-PLUS Mureș pentru Camera Deputaților. „Am votat in primul rand pentru o Romanie dezvoltata, am votat pentru a scapa de…

- In jurul dimineții, ora 9, la una din secțiile de vot amenajata in cadrul Gradiniței cu Program Normal Nr. 3 din municipiuul Reghin și-a exercitat dreptul la vot și Dumitrița Gliga, președinte interimar al PSD Mureș, cea care deschide lista candidaților PSD Mureș pentru Camera Deputaților. „Am votat…

- Conf. Univ. Dr. Florin Buicu, președinte al Comisiei pentru sanatate și familie din Camera Depuaților și candidat PSD pentru Camera Deputaților, a votat la prima ora a dimineții, la secția de votare nr. 50, din incinta Școlii Gimnaziale "Romulus Guga" din Targu Mureș. "Am participat astazi la vot cu…