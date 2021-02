Romania trebuie sa se pregateasca pentru valul trei al pandemiei de coronavirus, a atentionat managerul Institutului Matei Bals, vineri, in exclusivitate, la Antena 3. Azi s-au inregistrat cu o mie de cazuri COVID mai multe fata de saptamana trecuta, iar medicii spun ca vor fi din ce in ce mai multe infectari. "Romania trebuie sa se pregateasca pentru un foarte posibil val trei al pandemiei, chiar daca acum traversam o perioada de acalmie fata de ce am avut in toamna, o noua reizbucnire a pandemiei este mai mult decat posibila. Pandemia este a noastra a tuturor si toate segmentele sectorului medical…