Incepe si Liga a 3-a: Poseidon Limanu 2 Mai intalneste liderul clasamentului. Axiopolis si CS Medgidia, meciuri acasa

Stiri pe aceeasi tema

- Deschisa in anul 2013, la Constanta, societatea City Dispecerat se ocupa in principal cu "activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu exclusiv satelit ldquo;. La ora actuala, potrivit datelor furnizate de Registrul Comertului la data de 6.03.2020, firma este detinuta de Mihai Octavian Latea,…

- In etapa a 20-a a Diviziei A la handbal masculin, in Seria B, formatia HC Dobrogea Sud II Constanta a evoluat in deplasare si a parasit terenul invinsa, cedand in confruntarea de la Bucuresti, cu CSM II, scor 30-38. HCDS II (antrenori George Buricea si Enis Murtaza) a fost depasita clar de adversara…

- Colegiul Comercial "Carol Ildquo; din Constanta a gazduit miercuri, 26 februarie, Concursul pe meserii pentru invatamantul profesional, etapa judeteana. Colegiul Economic Mangalia a fost reprezentat de trei elevi ai clasei a XI a A profesionala, pe calificarea ospatar chelner , vanzator in unitati de…

- REȘIȚA – Formația antrenata de Cristian Busuioc va intalni vineri, 28 februarie, de la ora 15:00, pe teren propriu, formația ACS Crișul Chișineu-Criș, in etapa a XV-a a Divizia A, Seria B! Clubul Sportiv Universitatea Reșița ocupa locul cinci in Divizia A, iar Crișul Chișineu-Criș este pe primul loc,…

- Gica Hagi, antrenorul Viitorului, a vorbit despre duelul cu Dan Petrescu de maine, in CFR Cluj - Viitorul. „Mai sunt doua meciuri grele, am ajuns in situatia asta din cauza modului in care am terminat anul trecut. Trebuie sa facem puncte, sa aratam ca meritam sa repetam performantele de anul trecut…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Cernavoda, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs intre gara si ecluza. O masina a intrat in capul podului.In urma impactului, au rezultat trei…

- Seria expozitiilor grupate sub genericul "Muzeul din Depozitldquo;, organizate de Muzeul de Arta din Constanta, va bucura iubitorii de frumos, in lunile decembrie si ianuarie, cu Arta plastica si decorativa contemporana. Prestigioasa institutie constanteana are in patrimoniu peste 7.500 de lucrari,…

- Ministerul Justitiei va promova desfiintarea Sectiei speciale de investigare a infractiunilor din Justitie (SIIJ), printre motive aflandu-se si optiunile magistratilor consultati si criticile formulate in rapoartele de tara, a anuntat ministrul Catalin Predoiu, la reuniunea de la Constanta prilejuita…