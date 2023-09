Stiri pe aceeasi tema

- Termoenergetica Bucuresti anunta ca luni va incepe incarcarea cu apa a instalatiilor de alimentare cu energie termica, concomitent cu efectuarea probelor de presiune la instalatiile interioare. Actiunile sunt necesare in vederea pregatirii retelei de termoficare pentru noul sezon de incalzire, anunta…

- Ultimul weekend al acestei veri incepe cu o noua serie de alerte meteo emise de specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie. Cu toate ca luna august se apropie de final, Romania se confrunta cu un nou episod de canicula. Anunțul facut in urma cu puțin timp de ANM, cat dureaza valul de…

- Ne aflam aproape de finalul lunii august, dar vara nu se da batuta! In plin val de canicula, Administrația Naționala de Meteorologie spune ca Romania va avea parte de noi zile extrem de calduroase. Sunt așteptate temperaturi chiar și de 40 de grade la umbra in unele zone din țara. Specialiștii au emis…

- Termoenergetica București, compania care asigura furnizarea caldurii și a apei calde catre populație, este in pragul insolvenței. Reprezentanții companiei spun ca Primaria Capitalei refuza sa recunoasca și sa plateasca pierderile din rețea cauzate de sistemul vechi de conducte. Nicusor Dan refuza, deocamdata,…

- Vin zile de foc in Romania. Meteorologii anunța un val de canicula in urmatoarele zile, cu temperaturi sufocante. Maximele resimțite vor atinge din nou 40 grade Celsius. De la mijlocul saptamanii viitoare, furtunile revin in forța

- Potrivit meteorologului Oana Paduraru , care a vorbit la Realitatea PLUS, canicula se definește ca o creștere a temperaturii zilnice cu peste 10 grade Celsius fața de temperatura medie a zonei respective și este o cauza importanta de morbiditate și mortalitate."Este vorba de un val de caldura, canicula…

- Un val de aer fierbinte pune stapanire pe Romania, aducand temperaturi imposibil de suportat. Vremea extrema se va extinde treptat in toate regiunile, fiind așteptate maxime chiar și 40 grade Celsius la umbra.

- Ca urmare a noilor fenomene climatice, meteorologii avertizeaza ca valul de caldura va persista in nordul și vestul Europei in urmatoarele saptamani, cu temperaturi extreme in Peninsula Iberica pana la sfarșitul lunii iunie. Aceleași date anunța și valul de caldura care lovește Romania, vorbind cu certitudine…