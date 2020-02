Incendiu violent la o hală din Ilfov. În interior sunt bazine cu acetonă Un incendiu violent a izbucnit, sambata seara, la o hala din comuna Dascalu, județul Ilfov, iar in interiorul construcției se afla bazine cu acetona și alte substanțe inflamabile, informeaza Mediafax. Nu sunt persoane ranite.Pompierii intervin, la ora transmiterii știrii, pentru a stinge un incendiu produs la o hala din județul Ilfov. Construcția nu are spații invecinate la care incendiul sa se extinda și nu sunt persoane ranite, informeaza ISU București-Ilfov.In interiorul halei sunt bazine cu acetona și alte substanțe ușor inflamabile.La intervenție se afla 16 autospeciale de stingere, doua… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

