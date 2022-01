Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Bucuresti au intervenit, marti seara, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la un apartament dintr-un bloc de pe Bulevardul Iuliu Maniu, Sector 6. Incendiul s-a manifestat cu flacara si fum dens. In incaperea in care a izbucnit incendiul a fost gasita o persoana decedata.

- Pompierii au intervenit luni in municipiul Constanta. Conform informatiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, este vorba despre un incendiu auto.Autoturismul era accidentat, parcat si desfacut pentru dezmembrare. A ars in proportie de aproximativ 20 . La fata locului a…

- Pompierii au intervenit noaptea trecuta in judetul Constanta.Conform informatiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, este vorba despre un incendiu in Ovidiu, pe soseaua Nationala 160.Incendiul s a manifestat la o magazie. In apropiere se afla un depozit de lemne si au fost…

- Pompierii au intervenit in aceasta dupa amiaza pentru deblocarea unei usi de la un apartament. Vecinii au reclamat ca persoana care locuia intr-o locuinta situata pe Soseaua Nationala nu a mai fost vazuta de multe zile. Dupa patrunderea in apartament persoana a fost gasita fara semne vitale. La interventie…

- Pompierii municipiului Piatra Neamt au fost sesizati, in jurul orei 9:51, de locatarii unui bloc de locuinte situat pe bulevardul Decebal, cu privire la faptul ca simt miros de fum pe casa scarii. La fata locului s au prezentat doua autospeciale si o ambulanta SMURD. Pompierii au patruns intr un apartament…

- O persoana a fost gasita decedata intr-o garsoniera dintr-un bloc din municipiul Brasov, in urma stingerii unui incendiu, a anuntat, azi, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Brasov. Conform sursei citate, incendiul a avut loc intr-o garsoniera situata la etajul 4 al unui bloc dintr-un cartier periferic…

