Incendiu în Giurgiu: o casă a ars în totalitate O casa din localitatea Mihai Bravu, judetul Giurgiu, a ars aproape in totalitate in noaptea de vineri spre sambata in urma unui incendiu care a izbucnit din cauza jarului sau a scanteilor cazute din soba pe materiale combustibile. Proprietarii au observat incendiul si au reusit sa iasa din casa. „In seara zilei de vineri, ISU Giurgiu a fost anuntat prin 112, chiar de proprietarii unei case care ardea ca locuinta lor a luat foc. Proprietarii au observat incendiul destul de tarziu, insa au reusit sa iasa din casa si au alertat autoritatile. La fata locului s-au deplasat pompierii din cadrul Punctului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

