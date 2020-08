Stiri pe aceeasi tema

- ISU Timiș transmite ca a fost solicitat joi, 13.08.2020, la ora 11.10 – la un incendiu de autotren incarcat cu 24 t ingrașaminte chimice pe baza de azotat de amoniu, pe DN 69, in comuna Sanandrei. La fața locului s-au deplasat de urgența 2 autospeciale de stingere cu apa și spuma, un echipaj SMURD și…

- O anexa si un grajd s-au facut scrum in urma unui incendiu izbucnit joi dimineata, 30 iulie, intr-o gospodarie din comuna Pancesti. Pompierii au stabilit drept cauza “focul deschis in spatii inchise”. “Prin apel la 112, in jurul orei 05:18, pompierii romașcani au fost solicitați sa intervina pentru…

- Cinci gherete cu produse alimentare au luat foc in aceasta noapte. Potrivit salvatorilor, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 00:27.La fața locului pentru stingerea incendiului au intervenit 3 echipaje de salvatori și pompieri.

- Incendiu de proporții astazi in localitatea timișeana Sacoșu Turcesc. Un restaurant din apropierea unei zone pentru pescuit a fost cuprins de flacari. Pompierii au fost solicitați puțin inainte de orele amiezii iar cand au ajuns la fata locului incendiul se manifesta cu ardere generalizata. Doua autospeciale…

- Un incendiu a avut loc in cursul nopții la Dorobanți, la un depozit in aer liber de baloți. „Detașamentul de pompieri Arad, in cooperare cu Serviciul Voluntar pentru Situații Urgența Macea și Serviciul Voluntar pentru Situații Urgența Curtici a intervenit in localitatea Dorobanți pentru stingerea unui…

- O autospeciala pentru intervenție rapida și comanda a intervenit ca urmare a unui accident rutier produs pe strada Aurel Vlaicu din municipiul Cluj-Napoca. Pompierii au gasit trei autoturisme avariate și ocupanții ieșiți din acestea. O persoana a fost consultata de catre echipajul SAJ,…

- O casa cu etaj, anexele gospodaresti, un autoturism, o camioneta si mai multe utilaje agricole au fost complet distruse de un incendiu care a izbucnit in noaptea de vineri spre sambata in satul Bratesti din comuna prahoveana Sirna. Pompierii au reusit sa stinga focul dupa sase ore.

- Un incendiu s-a produs, luni dupa-amiaza, la un depozit din București, in zona Trafic Greu, la un depozit. Potrivit informațiilor, ard mai multe cauziucuri și autoturisme.Pompierii intervin cu 5 autospeciale, dar, din fericire, nu sunt persoane ranite.